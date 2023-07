Idufirmad seisavad investoreid otsides silmitsi mitmete takistustega. Kuidas neid ületada?

„Alustavatele ettevõtetele on rahastuse leidmine keeruline ja seda eriti Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa riikides. Euroopa Liit ja riiklikud institutsioonid on viimastel aastatel kaasa aidanud olulistele ettevõtlust mõjutavatele arengutele, misläbi on idufirmadel võimalik rahastust leida ka läbi mitmete programmide,“ selgitas Euroopa suurima tervishoiuinnovatsiooni EIT Healthi äriarenduse juht Tamás Békási.

Tema sõnul kipuvad idufirmade asutajad sageli otsima investeeringuid korraga kõikjalt, selle asemel, et keskenduda õige investori leidmisele, kes sobiks just iduettevõtte pikaajalise strateegiaga.

Euroopa suurima tervishoiuinnovatsiooni EIT Healthi äriarenduse juht tõi välja kuus peamist takistust, millega idufirmad investoreid otsides kokku puutuvad ja selgitas, kuidas neid takistusi ületada.

1. Kultuuriline valmisolek: idufirmadel puudub sageli vajalik kultuuritaust, et investoritega tulemuslikult suhelda. Investorid on kogenud ärispetsialistid, kellega suhtlemine nõuab teistsugust mõtteviisi - nad on ärile ja tulemustele orienteeritud inimesed.

Tamás Békási sõnul peavad idufirmad õppima koostööd tegema ja mõistma investorite ootusi. „Seda näidet oleme eriti täheldanud just tervishoiu idudes, mida juhivad näiteks tudengid ja arstid, kellel on küll erialased teadmised, kuid puudub ärivaist investeeringute maailmas navigeerimiseks,“ lisas ekspert.

2. Õige investori valimine: esimese investori valimine on nagu abielu sõlmimine, sest parimal juhul kestab partnerlus kogu elu, kuid halvimal juhul võib partnerlus lõppeda valusalt ja äri kahjustavalt. Idufirma on oma olemuselt habras ning olulise investori kaotamine võib viia ettevõtte hävimiseni. Seetõttu on oluline valida investoreid hoolikalt ning silmas pidada, kes järgivad idufirma eesmärke, väärtusi ja pikaajalist visiooni.