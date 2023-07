Päev börsil: Tallinna börsil nappis tõusjaid

Uudisterindel oli täna pigem vaikne päev. Alternatiivbörsil First North noteeritud Modera teatas, et firma tulud ulatusid esimesel poolaastal 1,152 miljoni euroni, mis ületas eelneva perioodi tulusid 63,2% võrra. Pikemalt selle kohta saab lugeda siit.

Euroopas on täna olnud pigem positiivne päev. Prantslaste CAC 40 indeks on tõusnud 0,5%, sakslaste DAX ja brittide FTSE 100 0,4%. Samas on Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 täna langenud 0,2%.