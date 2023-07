Autoekspert annab nõu: kuidas vältida tülikaid remonditöid?

Amservi Peetri hoolduskeskuse järelteeninduse juhi Ragnar Pildre sõnul on tegelikult enamikule küsimustele võimalik vastus leida auto kasutusjuhendist, kuid seda pigem ei tehta.

Auto välises hoolduses on paar lihtsat nippi, mis tagavad auto värske väljanägemise. Näiteks on tihti mureks tuhmunud värvkate, mis on isepestud auto tagajärg. See näitab, et pesuvesi on jäänud liivaseks. „Autot tasuks pesta pesulas ja lasta vahaga katta,“ soovitab Pildre. Oma kogemusele toetudes ütleb Pildre, et inimesed üldiselt ei tea, et regulaarne ja korralik auto pesu hoiab auto kere kauem roostevaba.

Kui võimalik, siis tasub autot hoida varjulises kuivas kohas ja seda igal aastaajal. Suvisel ajal pleegitab otsene päike auto värvkatet. Talvel on tänavatel palju soola ja sulavett, mis koos loovad hea pinnase rooste tekkeks.

Levinud mureks on ka kulunud klaasipuhastid ja esiklaas. „Selle vastu aitab klaasivaha“, selgitab ta. Klaasivahaga esiklaasi katmine toob kaasa mitmeid kasutegureid. Esiklaas ei kulu nii kiiresti ja klaasipuhastite eluiga pikeneb. Klaas läheb kergemini puhtaks, ka jääst on seda kergem puhastada ning vihmasajus maanteel sisuliselt ei olegi vaja kasutada klaasipuhasteid, kuna vetthülgava pinna tõttu jookseb vesi ise klaasilt maha.

Kuigi praegu on väljas suur suvi, toob Pildre esile paar tähelepanekut, mis on seotud just meie talvise kliimaga. Talvel on tihti mureks see, kui auto ei käivitu. Selle vältimiseks soovitab Pildre võimalusel enne talve akut laadida. Eriti tasub tähelepanu pöörata nendele autodele, millega sõidetakse harva või lühikesi otsi linnas.

Teenindusse tullakse tihti ka siis kui põleb rehvirõhu tuli. Järelteeninduse juht selgitab, et talviti, kui ilm on külm ja toimub järsk temperatuuri langus, langeb ka rõhk rehvides ja rehvirõhu jälgimise süsteem annab märku, et rõhk on madal. Piisab rehvirõhkude kontrollimisest ja korrigeerimisest, et märgutuli kustuks. Õige rehvirõhk on üldiselt autol märgitud.