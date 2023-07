GRAAFIK | Euroopa Liidu lipulaev. Kodu ostmine või üürimine on kallinenud kõige rohkem just Eestis

Kui võrrelda 2023. aasta esimest kvartalit aastaga 2010, on Euroalal üldiselt tõusnud eluasemehinnad rohkem kui üürihinnad. Seda ei saa siiski väita Eesti kohta, kus üürimine on kallim kui ostmine. Teisisõnu on üürihinnad tõusnud 212% ning eluasemehinnad 200%. Tõus on Euroopa Liidu alade suurim.