Klientide soov korrastada oma rahaasju ajendas panka uut teenust välja töötama

„Tänastes majandusoludes otsivad inimesed võimalusi kokkuhoiuks ja vaatavad kriitilise pilguga üle oma igakuiseid kohustusi. Kui klient on teinud remonti, ostnud mööblit ning kodutehnikat, võib tal olla korraga paar väikelaenu ja mitu järelmaksu, millel kõigil on erineva pikkusega tagasimaksegraafik. Kõigi lepingute maksetähtaegadel ja kestusel pilgu peal hoidmine võib olla küllaltki tülikas ja aeganõudev,“ selgitas Holm panga juht Kaspar Kalvet.

Nii on nende poole pöördunud üha rohkem kliente sooviga tuua laenud ühte lepingusse kokku, et saada selge ülevaade igakuisetest kohustustest. „Töötasime välja Holm refinantseerimislaenu, et neile sobivat lahendust pakkuda,“ rääkis panga juht, kelle sõnul saavad kliendid valida kuni kümne aasta pikkuse maksegraafiku ja seeläbi kuumaksed omale sobivaks kujundada.