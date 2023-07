Üks Joel Ostrati restoranidest sulges Tartus uksed. Toidukohal on juba olemas asemik

Üks ettevõtte juhatuse liikmetest, Mikk Valtna kinnitas Ärilehele, et tõepoolest restorani tänaseks enam ei ole. Enne Pepe'st oli samas asukohas sama ettevõtte restoran Umbroht ning tegevust alustati seal aastast 2015. Nüüd sai aga tegemiseisu otsa. „Otseselt ei juhtnud nagu midagi. Kuna me oleme seal kaheksa aastat juba tegutsenud, natuke rohkem isegi, siis sai isu otsa seal restorani pidamisest ja andsime selle teistele üle. Võib-olla ei olnud enam nii atraktiivne meie jaoks ja teistpidi tuleb osata loobuda asjadest.“

Samuti on senistel tegijatel hetkel päris palju muid suuri projekte käimas restoranide ja baaridega ning Valtna sõnul tuleb fookust hoida. „Põhiline märksõna on see, et restorane ei saa lõpmatuseni omada, peab suunama oma tähelepanu sellele, mis on tähtis,“ tõdes juhatuse liige.