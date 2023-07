Riik toetab õiglase ülemineku fondi vahenditest Ida-Virumaale tuulikutehase ehitamist

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul on uus tuulikutehas hea näide Ida-Virumaa majanduse tulevikust. „Ida-Virumaale kerkib lähiaastatel üha enam uut tööstust, mis muudab sealset majandust mitmekesisemaks ja loob kõrgema lisandväärtusega tootmist. See tähendab ka uusi ja parema palgaga töökohti,“ sõnas minister. Ta lisas, et Freeni projekt on hea näide sellest, kuidas Ida-Virumaa muutumisse saavad panustada ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.