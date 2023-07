„Järjekord on ukse taga.“ Suurte plaanidega idufirma on juba löönud käed soomlaste Valio ja ameeriklaste Kraft Heinziga

„Kõige lihtsamalt öelduna me toodame saepurust toiduks sobilikke rasvu ja õlisid,“ räägib Delfi start-up podcasti Kiirendi 7. episoodis rohetehnoloogia idufirma ÄIO kaasasutaja ja kaastegevjuht Petri-Jaan Lahtvee (38). 2022. aasta alguses Tallinna tehnikaülikooli bioinseneride loodud ettevõtte on arendanud välja kindlad biotehnoloogilised protsessid, mis võimaldavad erinevaid tööstuslikke kõrvalsaadusi just toiduks kõlbulikeks rasvadeks ja õlideks väärindada.

„Viimased kümme aastat on olnud alternatiivse valgu võidukäik. Aga mis on probleem, on see, et rasva on ka vaja. Meie pakumegi seda lahendust, et nendele valkudele saaks juurde jätkusuutliku rasva ja meie teeme seda läbi mikroorganismide,“ lisab ettevõtte innovatsioonijuht Mary-Liis Kütt (38). Ta märgib, et maailmas on ka ettevõtteid, kes püüavad sarnast asja teha, kuid teevad seda läbi rakupõhiste protsesside, mis on väga kallid. Nende lahendus on oluliselt soodsam.

See kõik on võimalik tänu kõikvõimsale pärmile, mida end pikalt välismaal täiendanud Tallinna tehnikaülikooli taustaga bioinseneride meeskond on välja arendanud. Selleks käis eeltöö juba mitu aastat enne ettevõtte asutamist. „Uurisime erinevaid pärme, mis oleksid efektiivsemad. Biotehnoloogiline protsess tähendabki seda, et me kasutame millegi väärindamiseks või tootmiseks mikroobe ja selleks kasutame pärme. Oleme välja valinud sellise tšempionpärmi, mis seda teeb,“ ütleb Petri-Jaan Lahtvee.

Kui üldiselt teatakse pärmi mikroorganismina, mis paneb leiva kerkima või mille abil tekib õlle ja veini sisse alkohol, siis ÄIO meeskonna välja arendatud pärm toodab alkoholi asemel rasvu ja rasvhappeid. Kuna meeskond tahtis väga väärindada kohalikust toorainest kõrvalsaadusi, jäi nende silm pidama saepurul ja põhul, mis tekivad kas metsa- või põllumajandustööstuse kõrvalsaadustena. Lisaks on ÄIO asunud uurima ka toidujäätmete ja toiduainetööstuste kõrvalsaaduste väärindamise võimalusi.