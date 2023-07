Väikelinna elanikud saavad kaua oodatud uue toidupoe ja pitsakoha

Kahekümne kahe aasta vältel said kohalikud elanikud ja külalised teha sisseoste Jõgeval Piiri kaupluses. Poodi pidava Meie toidukaupade juhtkond oli juba mõnda aega seda meelt, et vaid väikestest uuendustest klientide parimaks teenindamiseks ei piisa ja tarvis on teha suurem samm edasi ja ehitada täiesti uus pood. Uus kauplusehoone on keskkonda sobituv energiatõhus ehitis, mille puhul on välisviimistluses kasutatud puitu ja kivi.