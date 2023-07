Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas ligi 25%

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu sõnas, et digitellimused jätkavad kiiret kasvu, mistõttu moodustab see järjest olulisema osa grupi tulubaasist. Viimase aastaga on grupp saanud Balti riikides juurde ligi 34 000 digitellimusega lugejat ehk 24% rohkem kui eelmise aasta juuni lõpus.