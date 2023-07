Ekspert selgitab: mis saab kodulaenust, kui laenuvõtjad lahutavad

Mõnikord leitakse, et vaidluste vältimiseks ja eluga edasiminekuks on lihtsam ühine kinnisvara müüa, laen tasuda ning saadud tulu omavahel jagada. Kui üks osapool jääb üksi laenu maksmisega hätta, aga laenukohustus on ühine, siis kannatavad kõik osapooled, sest koguneva võla registreerib pank maksehäireregistris kõigile laenusaajatele. See muudab edaspidise laenusaamise keeruliseks või lausa võimatuks.

Vahel arvatakse, et kui ainult üks laenulepingu osapool on seni üksi laenu tasunud, siis teine justkui pole laenukohustusega seotud, kuigi ta on kaastaotlejana laenulepingus. Lahku minnes võib juhtuda, et senine laenumaksja pole nõus enam üksi laenu tasuma ja kui seda ei tee ka teine osapool, tekib kiirelt võlgnevus. Oluline on teada, et laenusaajatel on kodulaenulepingu järgi solidaarne vastutus laenumakseid tasuda. Solidaarsus ei tähenda seda, et jagame laenumakse pooleks ja igaüks maksab oma osa, vaid seda, et pangal on ükskõik kumma laenusaaja käest õigus sisse nõuda terve laenumakse. Panga silmis ei ole vahet, kelle konto on määratud esmaseks laenumaksete kinnipidamise kontoks. Ühiselt allkirjastatud kodulaenuleping sätestab, kuidas laenumaksed kinni peetakse juhul, kui kokkulepitud kontol raha napib. Näiteks Coop Pangas peetakse laenumakse kinni laenulepingus kokkulepitud esmaselt kontolt ja kui sellel kontol parasjagu piisavalt raha ei ole, siis järgmisena debiteeritakse kaaslaenusaaja kontot.