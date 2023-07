VAATA KAVA: Tasuta Mindvalley noortepäev toob Kultuurikatlasse maailmatasemel esinejad

Mindvalley on üks maailma suuremaid veebipõhiseid õpikeskkondi, mida kasutab tänaseks 20 miljonit inimest. Kolmas kord koguneb see rahvusvaheline kogukond Tallinnas Mindvalley suveülikooli sündmusel, et koos teadmisi omandada, uusi sõpru ja äripartnereid leida. Ürituse lõpetab tasuta noortepäev.

„Oleme tiimiga väga elevil, et saame noortele luua unustamatu päeva. Meie eesmärk on kutsuda ellu inspireeriv keskkond, milles omandatud teadmised ja oskused toetavad osalejate arengut, otsuseid ning nende teekonda,“ ütleb sündmuse korraldaja ja Mindvalley suveülikooli juht Kadi Oja.

Rahvusvahelised ja kohalikud eksperdid jagavad teadmisi, oskusi ja edulugusid, et aidata paremini silmitsi seista väljakutsetega ning julgustada leidma oma tee, mis on päriselt kooskõlas sisemise kutsumusega. Päev on täis inspireerivaid kõnesid ja praktilisi tehnikaid. See on võimalus, mis jõuab koduõuele vaid korra aastas ning on kõigile noortele tasuta. Võta sõber kaasa ja tule kogema.