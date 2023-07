Neljakordne olümpia kuldmedalist vettehüpetes: me pole edukad üksi, oluline on leida toetus

Üheksaselt koduaia basseinis vette hüppama õppinud Greg esindas esimesena olümpiamängudel oma riiki juba 16aastaselt. Toona hõbemedali võitnud poiss sai esimese maailmameistriklassi võidu juba kaks aastat hiljem. „Kas te teate, et olümpiasportlaste seas on enesetappe kõige rohkem hõbemedali võitnute hulgas?“ esitas Greg Kultuurikatlasse kohale tulnud rahvale küsimuse. „Minu ainus ülesanne oli peatada oma konkurenti võitmast, mu treener, kogu riik usaldasid mind ja ma kukkusin selles läbi. Ta võitis ikkagi. Tundsin end tühisena, et vedasin kõiki alt, ning arvasin, et maailm oleks ilma minuta parem paik.“ Siiski läks kõik hästi ja sportlane päästeti.

Greg Louganis on senini olümpiamängude ajaloos ainus mees ja teine vettehüppaja, kes on järjestikustel olümpiamängudel võitnud kaks kuldmedalit. Teda on nimetatud kõigi aegade parimaks vettehüppajaks, oma põhilised olümpiakullad võitis ta 1984. ja 1988. aastal.

Louganis oli 1980. aasta Moskva suveolümpiamängude favoriit kahele kullale, kuid ameeriklaste boikoteerimine takistas tal osalemast. Ta oli üks 461 sportlasest, kes sai aastaid hiljem Kongressi kuldmedali. Louganis võitis kaks tiitlit 1982. aasta maailmameistrivõistlustel, kus ta oli esimene vettehüppaja suurel rahvusvahelisel kohtumisel, kellele andsid kõik seitse kohtunikku täiusliku hinde – 10.

1984. aasta Los Angelese olümpiamängudel võitis Louganis rekordiliste punktisummade ja edumaaga oma vastaste ees kuldmedali nii hüppelauas kui ka tornihüpetes.

1986. aastal sai ta veel kaks maailmameistritiitlit.

1988. aasta Souli olümpiamängudel lõi ta eelvoorude ajal pea vastu hüppelauda, mis tõi kaasa peapõrutuse. Ta lõpetas vigastusest hoolimata eneselegi ootamatult väga hea tulemusega – võites olümpiakulla!

Seejärel teenis mees oma järgmise hüpete kvalifikatsioonivooru kõrgeima üksikskoori ja kordas finaalis, teenides kuldmedali 25 punktiga. Louganise tagasitulek tõi talle 1988. aastal ABC laia spordimaailma aasta sportlase tiitli.

„Mu treener Ron pakkus, et pärast pea ära löömist võin ju ka lõpetada, sest mul juba on piisavalt võite. Olin hirmul ega teadnud, mida teha. Otsustasin siiski, et ma ei saa lahkuda võitlemata,“ meenutas endine tippatleet.

Kes sind toetab?

13 aastat tagasi asus Louganis ise treeneriametit pidama ja on mentoriks igas vanuses hüppajatele. „Hingamine on väga oluline. Uurin alati, kuhu sa oma hingamise hüpates ajastad. Liiga vara või liiga hilja muudab tulemust.“

Mehe sõnul loeb parima soorituse puhul palju kehakeemia: „Kui tunned end stressis ja pinges, siis naerata. See muudab su kehakeemiat. Aga sa pead märkama ka oma kehatemperatuuri. Sobiv kehatemperatuur, hingamine ja südamerütm aitavad kaasa, et keha saaks parimal moel toimetada. Olen oma optimaalse kehatemperatuuri saamiseks joonud kaks espressot, jooksnud ja siis tuli kõik jälle välja,“ jagas ta nippe.

Greg Louganis on hinnatud geiaktivist ja HIV-teadlikkuse eestkõneleja. Ta on üles astunud nimekates seriaalides ja Broadway etendustes (olles pälvinud California ülikooli kunstide bakalaureusekraadi draama erialal, kõrvalerialaks tantsimine). 1995. aastal kirjutas Greg Louganis biograafia „Breaking the Surface“ („Pinnale tõusmine“).

„Püüdsin alati mõelda, kuidas ma saan teha nii, et mu esitlus on maksimaalne. Tänaseks olen aru saanud, et me pole edukad üksi. Oluline on leida toetus.“