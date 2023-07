Saksamaa leidis Nord Streami kohal seilanud jahilt lõhkeaine jälgi

Kirjast selgub, et Saksamaa leidis lõhkeaine jälgi jahilt, mida kahtlustatakse lõhkeaine transportimises Nord Streami plahvatuskohta.

Praegu ei ole ükski juurdlus aga lõppenud. „Millal see toimub, ei oska veel öelda. Sabotaažiakt oli enneolematu ja juurdlused on keerulised,“ saab ühisest kirjast lugeda.

Saksamaa: sukeldujad paigaldasid lõhkeaine

Kirja järgi uurib Saksamaa ühe jahi „kahtlast rentimist“ – see oli renditud nii, et rentija tegelik isik jäi varjatuks. „On alust kahtlustada, et nimetatud jahti võidi kasutada lõhkeainete transportimiseks,“ kirjeldab Saksamaa.