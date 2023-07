Swedbank loob 10 miljoni eurose sihtkapitaliga Eesti haridusse investeeriva fondi

„Swedbank Eesti ühiskondlikel toetustegevustel on alati olnud kolm prioriteetset suunda: haridus ja rahatarkus, ettevõtlikkuse edendamine ning jätkusuutlik ühiskond. Fondi loomine toetab meie laiemat ühiskonda panustamise strateegiat, haridus on olnud panga üheks fookuseks juba üle 15 aasta. Koostöö Noored Kooli ja Tagasi Kooli projektidega on olnud kõige silmapaistvamad – 16 aastaga on nende programmidega toodud 310 uut inimest Eesti haridussüsteemi ning jagatud rahatarkust kümnetele tuhandetele noortele. Oleme väga rõõmsad nende organisatsioonide tehtud töö üle Eesti haridusse ning soovime fondiga jätkata panustamist haridusvaldkonna innovatsiooni ja arengusse,“ ütles Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp.