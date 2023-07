Luminor: liisinguturg on suurte muutuste keerises

Automaksu puhul pole Luminor Liisingu juhi sõnul praeguseks teada, kui palju see olemasoleva autopargi ümbervahetuste arvu mõjutama hakkab. „Puudub selgus, kas uue maksu tulekuga hakatakse sisepõlemismootoriga autosid aktiivsemalt vahetama hübriid- või täiselektriliste autode vastu. Samuti on lahtine, kui palju selline vahetus omanikule maksma võiks minna ning kuidas mõjutab automaks autoturu hindu,“ sõnab Soodla.

Üks väga oluline aspekt, mis auto- ja liisinguturule tugevat mõju avaldab, seisneb tehnoloogia ja autotööstuse arengus – täiselektrilised autod on järjest rohkem kanda kinnitamas ka Eestis. „Kui sel aastal müüki paisatud üheksast uhiuuest automudelist kuus on täiselektrilised, näitab see, et täiselektriliste sõidukite müük on saanud hoo sisse ning seda niisama lihtsalt enam ei peata,“ sõnab Soodla.