Isikuandmete edastamine USA-sse lihtsustub

Kuigi praegusel juhul on Euroopa Komisjon jõudnud adekvaatsusotsuse vastuvõtmiseni, st arusaamiseni, et USA andmekaitsealane regulatsioon on piisav, ei ole ka sel korral teada, kui kauaks see kehtima jääb. Võib oletada, et privaatsusorganisatsioonid testivad raamlepingu ja adekvaatsusotsuse vettpidavust kohtutes ka sel korral. Max Schrems on sellele juba vihjanud. Teine variant adekvaatsusotsuse tühistamiseks on olukord, kus Euroopa Komisjon leiab oma regulaarse järelevalve käigus, et USA-le isikuandmete edastamise pole siiski nii turvaline kui adekvaatsusotsuse vastuvõtmisel leiti. Seda eelkõige seetõttu, et ka varasemalt on peetud USA andmekaitsealast regulatsiooni ebapiisavaks just ebatõhusa järelevalve tõttu.