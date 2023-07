Leedu elektriettevõte kritiseeris Eestit. Eleringi vastulause: süüdistused ei vasta tõele

Tänases Postimehes kritiseeris Leedu elektri põhivõrku haldava Litgridi juhatuse esimees Rokas Masiulis Eleringi juhte. Tema sõnul ei taha Eesti Vene elektrivõrgust kiiresti lahkuda, vaid vastupidi: teha kõik selleks, et seda edasi lükata.

Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kätlin Klemmer sõnas Ärilehele, et tänane kokkulepe näeb ette lahti ühendamist aastal 2025. „Seni ei ole seda kokkulepet muudetud,“ sõnas ta ning viitas, et otsus on täna Leedus puhtalt poliitiline.