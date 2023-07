Tallinna Kaubamaja kasvatas jõudsalt kasumit. Oluliselt on tõusnud supermarketide kasumimarginaal

Täna saabusid Tallinna Kaubamaja Grupi esimese kuue kuu majandustulemused, kust selgub, et kontsern on suutnud oluliselt kasvatada müügitulusid ja kasumit.

„Grupi 2023. aasta teise kvartali müügitulu märkimisväärne kasv on osaliselt tingitud üldise hinnakasvu jõudmisest Grupi jaesegmentide väljamüügihindadesse, tuues paraku kohati kaasa mõningase mahulise tarbimise vähenemise,“ kirjutatakse teates.

Muu hulgas annab ettevõte teada, et kokkuhoiumeetmed koos energiakulude langusega on tugevdanud supermarketite kasumipositsiooni ja aidanud segmendi operatiivtegevuse marginaali viia tagasi 2021. aasta taseme lähedale. Grupi tööjõukulud kasvasid 2023. aasta teises kvartalis 12,5%, samal ajal kahanes töötajate arv 5,7%. Võrreldes aasta varasemaga on suletud Grupi kingakauplused.