Viimased nädalad on Tartu külje all Viljandi maantee äärses hoonetekompleksis tegutseval biotehnoloogiaettevõttel Icosagen toimekad olnud. Valmis uus D-korpus, mis on aidanud tublisti vähendada ruumipuudust, milles mullu u 40 ja sel aastal juba 30 inimest värvanud ettevõte alles kevadel vaevles. Esialgu 30. juunil valmima pidanud hoonesse hakati inimesi kolima juba kuu alguses.