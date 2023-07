FOTOD | Pealinna kerkib peagi uus ärihoone. Kinnisvaraettevõtte tegevjuht: hirm ärikinnisvaras on võimendatud

US Real Estate ja 1Partner Ehituse meeskonnad pidasid eile Park Tondi elu- ja ärikvartalis uue hoone sarikapidu, tsaariaegne maja aadressil Sõjakooli 6 on sündimas ümber nüüdisaegseks büroohooneks.

„Mul on hea meel, et koos Park Tondi uushoonestuse arendamisega on meil võimalus ka mõned kultuuripärandisse kuuluvad ehitismälestised rekonstrueerida. Selle hoone rohkem kui 100 aastat vanad müürid saavad nüüd uue hingamise ja sinna tekib väga mõnus töökeskkond,“ ütles US Real Estate tegevjuht Martin Kolga.