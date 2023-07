Seinte sodimine ja lõhkumine Valgamaal. Forus annab nõu, kuidas kaitsta enda vara

Kui politsei registreeris Valgamaal 2018. aastal 64 vandaalitsemist, siis möödunud aastal oli neid 128. Tänavu on juhtumeid võrreldes eelmiste aastate sama perioodiga natukene vähem – juuli esimese poole seisuga ligikaudu 50. Võrumaal on vandaalitsemine aastate jooksul olnud stabiilsel tasemel, ulatudes pea 90 juhtumini aastas.

Kui tavaliselt jääb vandaalide tekitatud kahju alla 500 euro, siis mullu registreeriti Võru- ja Valgamaal ka seitse juhtumit, kus kahju jäi 500 ja 5000 euro vahele. Need kahjud on seotud seinade värvimiste ja täis sodimistega. „Pealtnäha tundub seinte puhastamine lihtne, aga tegelikult on see keerukas ja kallis protsess. Nende juhtumite uurimiseks alustas politsei ka kriminaalmenetlust,“ kinnitab politsei- ja piirivalveameti kagu politseijaoskonna grupijuht Margus Puhm.

Kuigi osades Eestimaa piirkondades on vandaalitsemine suurenenud, näeb seda jätkuvalt kõikides maakondades. Tüüpiline vandaalitsemine tähendab seinte täis sodimist, elundi joonistamist, millegi ümber lükkamist, katki viskamist ning autode lõhkumist. Kuigi enamasti rikuvad vandaalid ühiskondlikku vara, siis Võru- ja Valgamaal on viimastel aastatel sagenenud ka inimeste kodude ja sõidukite kallal laamendamine.

Kõige enam on Valgamaal politsei registreerinud tänavu vandaalitsemist seoses eluruumidega (korter, eramu, trepikoda jne) – 33 juhtumit. Sellele järgnevad avalikuks kasutamiseks mõeldud hooned või rajatised (kultuurimaja, bussiootepaviljon, rulapark, tualettruumid) – neli juhtumit. Avalikus ruumis (tänav, parkla) on registreeritud juuli esimese poole seisuga 11 vandaalitsemise juhtumit.

Foruse juhtimiskeskus saab iganädalaselt teateid vandalismi kohta nii avalikus ruumis, kaubanduskeskustes ja äripindadel. Foruse müügivaldkonna juht Martin Kirk ütleb, et aeg-ajalt kipuvad hooneomanikud ekslikult arvama, et valvekaamera ei suuda nagunii vandaalitsejaid tabada ja tegudele ei järgne karistust. Nii see tegelikult ei ole.