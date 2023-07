Ignitis investeerib Baltikumis elektrisõidukite laadimisvõrgu arendamisesse kuni 115 miljonit eurot

Ignitis Groupi juhatuse poolt 12. juulil heaks kiidetud investeerimisotsus haakub grupi strateegiaga kiirendada elektrisõidukite laadimisvõrgu arengut ja ehitada välja Baltikumi suurim kiirlaadimisvõrk.

Investeeringu põhieesmärk on elektrisõidukite laadimisjaamade soetamine, et arendada elektrisõidukite laadimisvõrgu infrastruktuuri Balti riikides. Ignitise elektrilise mobiilsuse üksuse juhi Eimantas Balta sõnul näeb ettevõte suurt nõudlust laadimisvõrgu järele ja tegutseb selle nimel, et nõudlusele vastu tulla.

„Hetkel on meil Ignitis ON võrgus üle 260 laadimispunkti, millest neli asuvad Lätis. Eestisse peaksid esimesed laadimisjaamad kerkima järgmise aasta alguses,“ ütles Balta ning lisas, et aastaks 2026 plaanib ettevõte Balti riikidesse paigaldada koguni kuni 3000 elektrisõidukite laadimispunkti.

Elektrisõidukite laadimisvõrgu Ignitis ON arendamine kehtestati Ignitise üheks strateegiliseks tegevusvaldkonnaks eelmise aasta lõpus. Seetõttu loodi ettevõttesse ka elektrilise mobiilsuse üksus, mida alates selle aasta algusest asus juhtima varasemalt viis aastat tehnoloogiaettevõttes Bolt töötanud Eimantas Balta.

„Jätkame elektrisõidukite laadimisvõrgu sektoris oma liidripositsiooni hoidmist. Meil on selge siht, mille suunas kindlalt liigume ja juba üsna pea võib märgata uusi püstitatud Ignitis ON laadimisjaamasid. Elekter on tulevikutranspordi edasiviiv jõud ja investeerime sellesse julgelt,“ ütles Balta.

Selles teavituses esitatud info ei mõjuta Ignitis Groupi korrigeeritud EBITDA prognoosi.