Kahtlused ja mured vastavad tõele. Piletihinnad on tõusnud ja suvelavastuste hinna ülempiiriga katsetatakse publiku taluvuspiire. Kõrgemad hinnad on küündinud lausa 100 euro ligidale. Ka oma naabritele paneme ära. Kõik see aga ei tähenda, et Eestis maksabki pilet poolsada eurot ja soodsama hinnaga ei ole võimalik suvisele etendusele minna.