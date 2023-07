Uuring: eestlased hoiduvad aktsiatesse investeerimisest, sest protsess tundub liialt keerukas

Koguni 15% küsimustikule vastanutes märgib, et oleksid enam huvitatud aktsiatesse investeerimisest, kui teaksid, kuhu investeeritud raha täpsemalt jõuab. Kõige populaarsemaks osutus vastus, et neid ei motiveeriks investeerima mitte miski. Selliselt vastas 23% uuringus osalenutest.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen nendib, et investeerimisprotsessi ära õppimine paistab kaugemalt keerukam, kui see tegelikult on. „Pealtnäha tundub investeerimine keerukas protsess, kuid pärast teemaga kurssi viimist ei röövi investeeringu tegemine rasvast osa pikaajalise investori päevast. Esimene samm on alati kõige raskem.“