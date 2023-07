SEB fondijuht Endriko Võrklaev: kõik nagu kardaks midagi

2023. aasta on seni olnud kui eelmise aasta peegelpilt – enim on tõusnud eelmise aasta suurimad kaotajad. Intressimäärade tõus räsis mullu korralikult näiteks tehnoloogiasektorit, kuid tänavu pole sellele sektorile olnud vastast. Kardetud majanduslangus pole seni saabunud, ettevõtete tulemused on kardetust paremad. Ka investorid kardavad gaasi vajutada ja on äraootavad. Kas me ikka oleme „pullituru“ alguses?

USA tehnoloogiaaktsiate liikumisi kajastav Nasdaq 100 indeks tõusis esimesel poolaastal eurodes arvestatuna +36,71% ning graafikakaartide ja muu riistvara tootja Nvidia koguni +184% ehk selle aktsia hind peaaegu kolmekordistus. Aktsiaindeksite tõusu vedasid siiski vaid üksikud ettevõtted ja suur osa aktsiatest ei liikunud märkimisväärselt või jäid isegi poolaastaga miinuspoolele. Võlakirjainvesteeringutes tasus end ära suurem risk – kui turvalised valitsusvõlakirjad jäid vaid paari protsendiga plusspoolele, siis madalama reitinguga ettevõtete võlakirjad saavutasid poolaastaga keskmiselt +4% tulemuse.

Kardetud majanduslangus pole seni saabunud ja pigem osutavad mitmed märgid positiivsuse suunas. Inflatsioon on tasapisi alanemas, kuid siiski mitte veel seal, kus keskpangad sooviksid seda näha. Märtsis investoreid ehmatanud pankade raskused pole millekski suuremaks arenenud ja ettevõtete tulemused on olnud kardetust paremad. Mitmed küsitlused näitavad, et investorid on endiselt osaliselt rahas ootamas, sest ei julge aktsiaturgudel gaasi põhja vajutada. Kui aga turuindeksid kihutavad eest ära, on needsamad investorid sunnitud ühel hetkel vastumeelselt aktsiaralliga kaasa minema. See omakorda toidab finantsturgude jätkuvat tõusu.

Kas oleme tõepoolest algavat „pulliturgu“ (pulliturg tähendab aktsiaturgude tõusutsüklit) tunnistamas? Meie arvates siiski pigem mitte. Kõrgel püsivad intressimäärad suurendavad ettevõtete ja eraisikute laenukulusid ning vähendavad uute projektide algatamise indu. Aktsiate oodatav riskipreemia on jõudnud väga madalale tasemele (madal riskipreemia tähendab, et võetava riski eest pole tootluse näol oodata piisavat kompensatsiooni) ning ka hoiusel seisva raha eest pakutakse juba +4% või enamgi aastas. See ei pea tähendama aktsiaturgude kriisi või krahhi, kuid ootused lähiaastate tootlustele peaksid olema mõõdukalt madalad.