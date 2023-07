Nike’i süüdistatakse Hiinas sunnitöö kasutamises

Viimase paari aasta jooksul on mitut suurt USA ja Kanada rahvusvahelist ettevõtet süüdistatud uiguuride sunnitööle sundimises kas otse või oma tarneahelas. ÜRO hindas eelmisel aastal, et see, kuidas Hiina uiguure kohtleb, võib olla inimsusevastane kuritegu. Peking on seda samal ajal korduvalt eitanud.