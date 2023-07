Investorite küsitlus: Nvidia tõusu jätkumisse on rohkem usku kui Teslasse

Samas vastas küsimusele „Milline sel aastal rallinud aktsia suudab oma tõusu aasta lõpuni jätkata?“ kõige rohkem inimesi valikuvariandi poolt, et mitte ükski pakutud valikutest ei suuda senist rallit jätkata. Kui kokku osales küsitluses 1611 inimest, siis tõusu jätkumise mitteuskujaid oli 667.

Nvidiasse uskus 443, Teslasse 312 ja Metasse 189 inimest. Seega hääletas nende kolme poolt siiski kokku rohkem inimesi kui eelmainitud variandi poolt.

Nvidia aktsia on sel aastal olnud valikuist ka kõige edukam, tõustes koguni 206,7%. Tesla aktsia on sarnaselt rallinud, kaubeldes 151,6% kõrgemal kui aasta alguses. Peaaegu sama palju on tõusnud ka Meta aktsia, mis on kerkinud 148%.

Mida ütlevad aga teised? Näiteks sõnas kohalik investor Taavi Ilves nädal tagasi Ärilehele, et tema hinnangul on praegu tehnoloogiasektor pigem ülehinnatud ja head ostukohta ei paista. Tema hinnangul mulli küll veel tekkinud pole, kuid selle tulemine pole välistatud. „Pigem näitavad indikaatorid, et vähemalt lühikeseks ajaks hakkab rallil aur otsa saama,“ lisas ta.

LHV investeerimisteenuste juht Allan Gaidunko sõnas, et tehnoloogiasektoris on näha, et narratiivid on võtmas võimust, mis tähendab, et numbritest hoolitakse vähem. See olukord ei tähenda, et sektoris ei leidu häid investeerimisvõimalusi, vaid pigem muutub Gaidunko hinnangul selles keskkonnas järjest olulisemaks oskus üksikaktsiaid valida.