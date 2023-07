AI ohtude eest hoiatanud Musk tuli välja oma tehisintellektiga

xAI taga oleva meeskonna liikmed on DeepMindi, OpenAI, Google Researchi, Microsoft Researchi, Twitteri ja Tesla endised töötajad ning nad on andnud panuse muu hulgas ka DeepMindi AlphaCode'i ja OpenAI GPT-3.5 ja GPT-4 juturobotite projektides. Musk näib positsioneerivat xAI-d konkureerima selliste ettevõtetega nagu OpenAI, Google ja Anthropic, mis on juhtivate juturobotite nagu ChatGPT, Bard ja Claude taga.

Uudiseid idufirmast teatas varem Financial Times aprillis koos teadetega, et Musk on omandanud tuhandeid Nvidia GPU-protsessoreid, et käivitada potentsiaalset suurt keelemudelit. Samal kuul jagas Musk Fox News Channel'ile antud intervjuus üksikasju oma plaanidest uue tehisintellekti tööriista nimega „TruthGPT“ kohta, lisades, et ta kardab, et olemasolevad tehisintellektifirmad seavad prioriteediks süsteemid, mis on „poliitiliselt korrektsed“.