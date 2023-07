Maailmaturu toornafta hind tõusis. Tõusu taga on OPEC+ kärped ja vähenev inflatsioon USA-s

„Viimase nädala jooksul on maailmaturu toornafta hinnad liikunud vahemikus 75 – 80 USD/b tõustes tänaseks üle 80 USD/b,“ ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Nafta hindadele andis tema sõnul hoogu eilne info USA-st, kus inflatsiooninäitajad on normaliseerumas ning see tõstab lootusi, et sel aastal föderaalreserv intressimäärasid märkimisväärselt enam ei tõsta. Lisaks USA positiivsetele näitajatele tõstsid toornafta hinda ka uudised Hiinast, kus juunikuine nafta import oli 45% kõrgem kui aasta tagasi.

Maailmaturu toornafta hinnale avaldas suurimat mõju USA inflatsiooni pidurdumine. „USA inflatsioon on alanenud 12 kuud järjest ja vähenes juunis 3%-ni. Kui eelnevatel nädalatel on turgudel püsinud ebakindlus ning kartus, et föderaalreserv intressimäärade tõstmine jätkub, siis eilne uudis andis lootust, et intressimäärade tõstmisele lähenetakse nüüdsest rahulikumalt,“ selgitas Sassi. Hindasid hoiavad kõrgemal tasemel ka OPEC+ eelmise nädala kärpeteated, mis vähendavad pakkumist turul. „Saudi Aaraabia eesmärk oli kärbete abiga saavutada toornafta hinnatase 80 USD/b ning tänase seisuga võib öelda, et eesmärk on saavutatud,“ nentis Sassi.

Toornafta hinda maailmaturul tõstab ka USA plaan jätkata strateegilise naftavarude täitmisega. „Mahud, mida on juba varude täitmiseks ostetud ja mida plaanitakse veel osta, on suured ning see tekitab niigi vähenenud pakkumisega (OPEC+ kärbete ja Venemaa vastaste santsoonide tõttu) turul suurema nõudluse ning tõstab seega ka nafta hinda,“ selgitas Sassi.

Toornafta hindasid maailmaturul langetab aga USA nõudluse vähenemine. „Toornafta kommertslaovarude (st ilma strateegilise laovaruta) kasv oli suurem kui prognoositi, kuna nõudlus naftatoodete järele on langenud. See on tekitanud olukorra, kus USA laovarud on 31 miljonit barrelit suuremad kui aasta tagasi,“ lausus Sassi.