KASULIK | Milliseid tõendeid töövaidluskomisjon aktsepteerib?

Parim viis tõendamiseks on loomulikult kirjalikud dokumendid, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus tööandjaga, sõnumite logi tööandja esindaja ja/või kaastöötajatega või tunnistajate ütlused. Võimalik on kasutada ka pildistamisega, video-, heli või elektroonilise salvestusega jäädvustatud dokumente. Oluline on, et need dokumendid sisaldavad vajalikku infot asja lahendamiseks (näiteks tööleping, töölepingu ülesütlemisavaldus, pangakonto väljavõte, palgaarvestuse lehed, maksu- ja tolliameti töötamise registri väljavõte).