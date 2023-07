Eestisse tuuakse enim Hispaania veini ja Itaalia vahuveini

Kõige rohkem toodi nende nelja aasta jooksul maale Hispaania päritolu veine, vaadeldud perioodi jooksul 19–23% kogu veini impordist. Prantsuse päritolu veinid läbisid kõige suurema languse 2020. aastal, nende import vähenes sel perioodil 31%, mis paigutas need esialgselt teiselt kohalt kolmandale. Eeldatavasti tulenes see sellest, et Prantsuse päritolu veinide keskmine liitrihind kasvas nelja aasta jooksul enim. Lisaks on Prantsusmaal toodetud veinid kallima sisseostuhinnaga, näiteks 2019. aastal oli Hispaanias toodetud veini liitrihind keskmiselt 2,2 eurot, Prantsuse veini puhul keskmiselt 5,4 eurot.