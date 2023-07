Edetabel: neid tooteid tellitakse suvepealinnas toiduäpist õhtuti kõige enam

Lomsargise sõnul on hilisõhtutel ja isegi öine tarbimine trend, mis on aastatega aina enam kasvanud. Seetõttu alustati Tallinnas tänavu aprillis ööpäevaringse Wolti teenusega. „Pärnus ja eriti suvises Pärnus on mitmeid inimesi, kelle jaoks on just hilisõhtune aeg mugav väiksemate või ka suuremate ostude tegemiseks. Seega tahame ka nendele tarbijatele võimaldada neile sobival või isegi hädavajalikul ajal tellimusi teha,“ märkis Baltikumi ajutine tegevjuht.