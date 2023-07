WHO kuulutas levinud magusaine aspartaami võimalikuks vähitekitajaks, kuid mõistlikus koguses ohutuks

WHO teatas neljapäeval rahvusvahelise vähiuurimiskeskuse (IARC) uuringutele toetudes ja neile viidates, et näiteks Coca-Cola Zero või Pepsi Zero Sugar karastusjookides kasutatav aspartaam võib potentsiaalselt tekitada vähki.

Samas teates viidati aga ka sellele, et aspartaami vähki tekitava mõju kohta inimestele napib uurimisandmeid, ning toodi välja WHO lisaainete ekspertkomisjoni (JECFA) hinnang, mis ei näinud põhjust muuta aine soovituslikku ohutut tarbimiskogust. Komisjoni hinnangul ei riski näiteks 70 kilogrammi kaaluv inimene kõrgema tõenäosusega vähki haigestuda, kui tarbib päevas 12 purki dieetlimonaadi, vahendab New York Times.

Tegemist on esimese korraga, kui WHO on avalikult ülilevinud kunstliku magusaine mõjusid kommenteerinud.

WHO teate järgi on IARC leidnud oma järeldustes kolmele uuringule viidates, et aspartaami sisaldavate jookide tarbijate seas võib täheldada maksavähi sagedasemat esinemist ning seda ka väiksemate koguste puhul, kui seda peab turvaliseks JECFA hinnang. Vähiuurimiskeskus lisas, et potentsiaalselt kasvab vähioht vastavalt tarbitud kogusele, ning rõhutas vajadust täiendavateks uuringuteks.

WHO toiduohutuse osakonna direktor dr Francesco Branca soovitas suurtes kogustes aspartaami sisaldavaid jooke tarbivatel inimestel oma harjumusi muuta, kuid lisas: „Meie tulemused ei viita, et juhuslikum tarbimine enamikul juhtudel riski sisaldaks.“

Samas vahendas WHO, et JECFA ei leidnud uuringutulemustes midagi sellist, mis sunniks muutma varem kehtestatud aspartaami soovitusliku päevakoguse limiiti – 0–40 milligrammi ainet ühe kilogrammi inimese kehakaalu kohta.

WHO uue hinnangu vastu on protesteerinud toiduainetetööstuse esindajad USA-s, aga ka sealne ravimi- ja toiduamet.