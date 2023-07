Soome energiafirma esitas Vene valitsusele miljarditesse eurodesse ulatuva kahjunõude

„Selleks et kaitsta enda õiguslikku positsiooni ja aktsionäride õigusi, saatis Fortum Vene valitsusele teate, mille kohaselt on Fortumi hinnangul Venemaa rikkunud investeeringute kaitsmise kokkulepetega kaasnevaid kohustusi, mis olid sõlmitud Hollandi ja Venemaa ning Rootsi ja Venemaa vahel.“

Teatis on esimene osa arbitraažiprotsessist, mis peaks alguse saama selle aasta lõpus. Protsessi käigus soovib Fortum nõuda sisse kahju, mis nad on saanud Fortumi Venemaa tütarettevõtte ja Venemaale tehtud investeeringute eest. Kahju on Soome firma hinnangul mitme miljardi euro suurune.