Täna jätkas tõusu aga alternatiivbörsil First North noteeritud J. Molneri aktsia, mis tõusis 14,22%. Kui tavapäraselt on selliste tõusude taga väike kauplemiskäive, siis täna ulatus Molneri käive 18 964 euroni. Vaid kahel korral on ravimifirma kauplemiskäive olnud suurem.