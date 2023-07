Soome hasartmänguturu reguleerimine saab uue kuue

Soomes tohib hasartmänguteenuseid reklaamida ainult Veikkaus Oy. Keegi teine ​​ei saa neid reklaamida isegi teiste riikide veebilehtedel. Soome politseiteenistus hoolitseb selle eest, et kõik järgiksid reegleid, ja karistab nende rikkujaid. 2023. aasta aprillis teatas politseiamet ettevõttele nimega BML Group Ltd, et nad ei saa Soomes oma hasartmänguteenuseid reklaamida, kuna need rikuvad seadust. Politseiamet ütles ka, et neil tuleb maksta suur trahv, kui nad keeldu ei järgi. See keeld kehtib kuni uue seaduse vastuvõtmiseni, kuid pole teada, millal see juhtub. Valitsus hakkab peagi uue seadusega tegelema.

Soome valitsus on sellele lähenemisviisile kindel olnud juba mõnda aega, kuna maksustatakse üksikisikute ja hasartmängukorraldajate tulusid, et toetada erinevaid sotsiaalseid eesmärke. Raha saavad ka heategevusorganisatsioonid. Kuigi Soome valitsus on püüdnud, ei ole nad suutnud täielikult takistada soomlasi välismaistel kasiinosaitidel online-hasartmänge mängimast. Seetõttu kasutavad paljud soomlased usaldusväärsete veebikasiinode leidmiseks selliseid veebikeskkondi nagu kasinohai.com .

Kahjuks pole reguleeritud hasartmängude keskkonnad soomlaste seas kuigi populaarsed. Soome keskendub valitsuse reguleeritud operaatoritele, mis tähendab, et riigis lubatakse mänguteenuseid pakkuda vaid üksikutel. See kehtib nii traditsiooniliste kui ka online-hasartmängude kohta. Kehtivad riiklik monopol ja ranged eeskirjad.

Soomes on hasartmängude osas üsna ainulaadne õiguskord. Erinevalt enamikust Euroopa riikidest, kus on vaba turg, mis võimaldab rahvusvaheliste operaatorite poolt ausat konkurentsi, on põhjanaabritel oma viis asju ajada.

Soome muudab online-hasartmängude haldamise viisi, mis hakkab sarnanema Rootsiga. Uus süsteem hakkab kontrollima online-kasiinomänge ja -kihlvedusid. Enne selle muudatuse tegemist näitas uuring, et Soome riik kaotas palju, kuna inimesed mängisid internetis hasartmänge viisil, mis riigikassase raha ei toonud. Nii jäädi igal aastal ilma umbes 500–550 miljonist eurost. Uurijad leidsid ka, et umbes pooled võrgu hasartmängudest ei kuulunud riiklikku süsteemi.

Ainulaadne õiguslik keskkond

Soomes on hasartmängude reeglid teistsugused kui muudes Euroopa riikides. Selle asemel, et lasta paljudel erinevatel ettevõtetel konkureerida, lubab valitsus vaid mõnel ettevõttel hasartmänge pakkuda. Valitsus teeb seda selleks, et nad saaksid hasartmängijatelt raha koguda ja kasutada seda kasulikel eesmärkidel, näiteks heategevusorganisatsioonide abistamiseks.

Mõnedele soomlastele need reeglid ei meeldi, sest nad arvavad, et neil peaks olema rohkem valikuvõimalusi, kus mängida. Kuigi Soome valitsus on püüdnud, ei ole nad suutnud täielikult keelata oma elanikel teistes riikides asuvates kasiinodes online-hasartmänge mängimast.

Soomes tohib hasartmänge kontrollida ja pakkuda vaid valitsus. Neil on erireegel, mida nimetatakse „monopoliks“, mis tähendab, et seda saab teha ainult üks ettevõte – Veikkaus. Teised firmad ei tohi hasartmänge pakkuda, isegi kui nad järgivad reegleid.

Esirinnas hasartmängu põhjustatud probleemide tõttu

Soome valitsus soovib muuta hasartmängud turvalisemaks, sest need võivad tekitada sõltuvust ja muid probleeme. Neil on kontroll hasartmängutööstuse üle, kuid Soome konkurentsi- ja tarbijaamet teatas, et see, kuidas praegu asju aetakse, ei toimi inimeste kaitsmiseks piisavalt hästi. See on suur asi, sest Soomes on võrreldes teiste riikidega palju inimesi, kes võitlevad hasartmänguprobleemidega.

Veendumaks, et hasartmängud ei tekitaks liiga palju probleeme ja et aidata ühel ettevõttel kõike rohkem kontrolli all hoida, on tehtud mõned reeglid. Need sedastavad, et ettevõtted, kes aitavad inimestel hasartmängude eest maksta, võivad lasta neil kulutada vaid teatud summa ja reeglite mittejärgimisel võivad ise hätta sattuda. Samuti aitavad need takistada inimestel raha saatmast teiste riikide kasiinodesse. Reeglid hakkavad kehtima 2023. aastal.

Valguskiir paistab – hasartmänguturu reguleerimine muutub

Soomlased, kes mängivad teiste riikide kasiinodes, on pannud valitsuse tegutsema, kuna mujal kulutatakse oluliselt rohkem raha kui kodus. Hasartmängufirma Veikkaus andmetel teenisid nad 2022. aasta septembris vähem raha kui varem, seega pole nad Soomes enam nii populaarsed.

Kui varem soovisid Soome erakonnad, et riigis lubataks tegutseda vaid enda kasiinodel, siis üha rohkem idaneb mõte, et ehk oleks parem lasta ka välismaa kasiinodel Soome tulla. See tähendab, et põhjanaabrite hasartmängumaastikul on tulevikus oodata suuri muudatusi.

Soome hasartmängude eest vastutajad teavad, et muudatused tuleb ellu viia kiiresti. Siiski on riigis ka neid, kes tahavad neid läbi viia aeglaselt ja ettevaatlikult. Näib, et Soome hakkab hasartmängude lubade andmisel kasutama samu meetodeid nagu naaberriigid Taani ja Rootsi, kuid enne tuleb teha mõned muudatused, et kõik sobiks Soome seadustega.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!