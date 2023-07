Kultuurkapitali juht kallitest piletitest: toetust saavad need, kes seda väärivad. Pooled jäävad ilma

Eile kirjutas Delfi Ärileht kallinenud kultuurisündmuste piletitest. Kõrgemad hinnad on küündinud lausa 100 euro ligidale ning majandusanalüütik Liis Elmiku sõnul on piletitehinnad kerkinud 20%. Piletilevi teatab hinnatõusuks 17% ning keskmine piletihind on Eestis 45 eurot.

Üheks kallite piletitega suvelavastuseks on „Korvpall on saatanast“, mille eest tuleb välja käia 39-49 eurot. Etenduse korraldaja, Manosuni juhatuse liikme Marko Põldsam tõdeb, et juuli alguseni suudeti pileti hinda hoida 39 peal, kuid siis selgus, et linnalt ega kultuurkapitalist toetusi ei saadud ning seejärel hinda kergitati.