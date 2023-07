Arbuusi hind poes on umbes kolm korda odavam kui turul. Mis on eksootilise vilja hinna taga?

Lisaks toob Samel välja, et turu kliendile on Maroko päritolu arbuus südamelähedane, sest tegemist on reeglina väga suure viljaga, mida aga jaeketis on keeruline müüa.

Prisma puuviljade katergooriajuhi Kristi Reiseli sõnul võivad erinevused arbuusihindades jaekettide ning turu vahel olla mitmel põhjusel. Peamiseks on aga tema sõnul tõenäoliselt kasumiootus ja maht. Olulist rolli mängivad hinnakujunduses ka logistikakulud ning vahendajate arv - mida rohkem on vahelülisid, seda kallim on kaup. Jaekettidel on viimane hästi planeeritud ning seetõttu on võimalik poes ka soodsat hinda pakkuda.