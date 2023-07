Jätkusuutlik investeerimine - välditakse küll CO2-mahukaid ettevõtteid, kuid lennukiga lennatakse edasi

E viitab keskkonnale (ingl. environment) ja siin on peamine näitaja ettevõtte otsesed ja kaudsed kasvuhoonegaaside heitkogused. Tavaliselt mõõdetakse ja võrreldakse ettevõtte CO2 heidet ühe miljoni dollari tulu kohta. Olulised on ka näiteks ettevõtte kliima- või jäätmekäitluspoliitika. S viitab ettevõtte sotsiaalsele vastutustundele (ingl. social) ning siin mõõdetakse ettevõtte poliitikaid töötajate, klientide, tarnijate ja ühiskonna kui terviku suhtes. Näiteks hinnatakse, kui turvaline on töökeskkond, kas ettevõte suhtub klientidesse eetiliselt ja kas tarnijad vastavad ESG standarditele. G viitab juhtimiskvaliteedile (ingl. corporate governance) ja investorid keskenduvad ettevõtte juhtimise analüüsile. Hindamisel lähtutakse sellest, kui sõltumatu on ettevõtte juhatus ja nõukogu, kas see on kaasav, milline on naiste ja vähemuste osakaal, milline on juhatuse tasustamispoliitika ning ettevõtte korruptsioonivastane ja riskijuhtimise poliitika.