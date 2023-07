Võrklaev: digieuro oleks tarbijatele lisavõimalus. Avalikkusele tekitab muret privaatsuse küsimus

„Kui me püüame mõelda digitaalse euro peale, siis see on rahakott ja tegelikult on mul selles rahakotis ka sularaha. Aga kui ma ei taha oma 50 eurot ära kulutada, sest mul on see millegi muu jaoks, siis võin otsustada, et kasutan seda digitaalset rahakotti, et maksta näiteks jookide eest eurodega. Sularaha on see, kuidas inimesed võivad täna maksta, aga üha enam kasutavad nad kaarte või oma telefoni. Ja me tahame, et meil oleks võimalus kasutada sularaha ekvivalenti digitaalsel kujul. Ja nüüd oleme teinud õigusakti ettepaneku, kuid see on alles protsessi algus.“