Maaklerid pakuvad üürileandjatele soovi korral Rendinit, kuid mullune reklaam usaldust ei tekitanud

Rendini puhul on tegemist üürilepingu platvormiga, kus üürileandja saab üüri- ja kommunaalmaksete garantii kolmekordse ühe kuu üürisumma ulatuses ning varakaitse, mis on kümnekordne ühe kuu üürisumma. Rendini teenustasuks on 2,5% kuuüürist kuus ja tavaliselt maksab seda teenustasu üürnik, kuid soovi korral võib selle tasuda ka omanik. Teenustasu maksja võib valida lepingu looja.