GRAAFIK | Elektrihind on täna üle kümne tunni miinuses

Alla nulli euro soodsaid hindu saavad börsipaketil olijad kasutada alates kella viiest hommikul kuni õhtul kella 17-ni. Kõige madalam on hind kella 14-15 vahel, kui hind langeb -60,04 euroni MWh kohta.

Hind on kalleim õhtul 20-21 vahel, mil tuleb tasuda 147,69 eurot MWh kohta. Päeva keskmine hind on 25,35 eurot MWh kohta.

Eesti börsipaketi kliendile langeb täna elektrihind kella 15-16 vahel -7,2 eurosendini/kWh. Eesti Energia esindaja Mattias Kaivi ütles eile Delfile, et tegemist on küll tugeva miinusega, kuid sel ajal suure tarbimisega elektriarvet siiski vähendada veel ei saa. Samas sõltub kõik tarbimiskohast ning võrguteenuse hinnast ja seega on nii mõnelgi tarbijal hinnavõit võimalik.

„Teoreetiliselt, kui miinus on piisavalt suur, siis tarbimine hakkab elektriarvet vähendama, aga selleks peab olema miinus päris suur,“ ütles Eesti Energia meediasuhete juht Mattias Kaiv. Siiamaani tema sõnul nii suurt miinust Eestis pole olnud.

Kaivu sõnul peaks igaüks ise omad arvutused tegema, et näha, kui palju miinushind neid mõjutab, sest võrgutasud on inimestel erinevad. „Tuleb arvestada käibemaksu, elektriaktsiisi ja võrgutasu lisandumisega.“ Kui miinushind on suurem kui nende summa kokku, on võimalik, et tarbimise pealt väheneb ka elektriarve.

Küll aga ei tasu veel hõisata, sest madalaim hind homme õhtul kell 15.00-16.00 on -7,20 senti kilovatt tunni kohta. „Me just siin mõni kuu tagasi tegime arvutused läbi, kui esimesed miinused tulid ja minu arust kõige madalama võrgutasu paketi või kombinatsiooniga tuli välja, et kui hind on vähemalt -10, siis hakkab ta tasuvaks muutuma esimestele inimestele.“ ütles Kaiv. Hetkel Kaivu sõnul seda olukorda aga seitsme sendiga tekkida ei tohiks veel.

„Euroopas mujal, näiteks Hollandis, kevade poole oli selliseid päevi, kus hind oli väga tugevas miinuses - kuskil seal kahekümne juures äkki. Siis oli küll selline olukord, et kui tarbida, siis elektriarve läheb väiksemaks.“

Aga kas on võimalik, et kui on eriti tugev miinushind, hakatakse hoopis tarbijale peale maksma? Teoorias on see Kaivu sõnul võimalik, aga tõenäosus väga madal. „Sellisel juhul peaks inimene tarbima ainult siis, kui on see miinushind ja muul ajal peaks olema tarbimine 0,“ ütles ta. Isegi sellises olukorras ei hakkaks teenusepakkuja kliendile raha tagasi maksma, vaid selle lisaga arvestatakse järgmistes arvetes.