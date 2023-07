Töötukassa uuring: enim on Eestis puudu eriarste ja õpetajaid

Livia Laas, tööandjate teenuste osakonnast, tõi näiteks välja koka ameti, mis on olnud pikalt suure puudujäägiga ametite seas. „Täna pole tööandjatel enam nii keeruline sellesse ametisse inimest leida- sektorit on tabanud erinevad raputused ning tänaseks on mitmed asutused olnud sunnitud oma uksed sulgema. Kokkuvõttes on see vähendanud koka ametikoha tööpakkumiste arvu ning vähendanud tööjõupuudust.“

IT sektoris on töötajaid piisavalt

Värskes uuringus on näha ka seda, et pikaajaline töö IT erialadele inimeste koolitamisel on hakanud vilja kandma ja IT sektoris ei ole hetkel harjumuspärast, väga suurt tööjõupuudust.

Tööjõuvajaduse baromeeter annab hea ülevaate ka maakondlikest eripäradest. Nii toob Laas välja näite, et kui Ida-Virumaal valitseb teenindavas sektoris tasakaal, siis Lõuna-Eestis on teenindajatest puudus. „Mitmetes maakondades on juba toimunud vähenemised puidusektoris, samas ollakse tööjõudu jätkuvalt valmis suurendama metallitööstuses. Maakonna vaates on tööturul suuremaid muutuseid on läbi tegemas Ida-Virumaa ning Lõuna-Eesti maakonnad“ toob Laas välja maakondlikud eripärad.

Suure ülejäägiga töökohti hetkel polnudki, mõnevõrra raskem on tööd leida valdkondades, kus on toimunud automatiseerimist. IT arenedes on mitmed kontoritööd sellised, kus inimest aina vähem vajatakse. Nii ei ole tööandjatel näiteks väga suuri raskusi andmesisestajate ja kontoriabide leidmisega.

Lisaks on konkurents tihedam ametites, kus on toimunud muutused väljaõppe, koolituste vallas ja kus ei ole akadeemiline haridus nii oluline, kui veel aastate eest: sisekujundajad, dekoraatorid, reporterid-ajakirjanikud-toimetajad portaalides.

Suurim tööjõupuudus ametites, mis nõuavad palju õppimist