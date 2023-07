Autoga Euroopas: kiirusepiirangud on mitmetes riikides karmimad kui Eestis

Ehkki Euroopa liiklusreeglid kattuvad suuresti Eesti omadega, võivad need näiteks piirkiiruse ja lubatud alkoholinäitude osas riigiti erineda. Euroopa liikluseeskirjadest annab hea ülevaate järgmine Euroopa Komisjoni veebileht.

PZU Kindlustuse sõidukikahjude kahjukäsitluse grupi juhi Teet Järvi sõnul on suurim lubatud sõidukiirus riigiti üsna erinev. „Nii näiteks kehtib Rootsis asulavälisel teel üldine kiirusepiirang 70 km/h. Kiir- ja ekspressteedel on lubatud kuni 110 km/h, kuid järelhaagisega sõiduautodele ja kaubikutele massiga kuni 3,5 tonni 80 km/h, kui liiklusmärkidega ei ole osutatud teisiti. Leedus ei tohi kruusateel sõita kiiremini kui 70 km/h ning Soomes kehtib asulavälisel teel üldine piirkiirus 80 km/h,“ ütles Järv.

Ta lisas, et Saksamaal võib asulavälisel teel sõita 100 km/h ning kiir- ja ekspressteedel on soovituslik kiirus 130 km/h, kuid haagisega sõiduauto ei tohi ka kiirteel liikuda kiiremini kui 80 kilomeetrit tunnis. Järv toonitas, et sõidukiiruse valimisel tuleb eelkõige jälgida liiklusmärke ja teeolusid. Välismaale sõites võiks varuda ka aega, kuna suvi on kõikjal Euroopas teetööde kõrgaeg.

Mobiiltelefoni kasutamine vabakäeseadmeta on Euroopa Liidu teedel keelatud

Näiteks Iirimaal võib üleastumine tuua kaasa kuni 2000-eurose trahvi ning isegi vabakäeseadmega ei ole mobiiltelefoni kasutamine soovitatav. Hispaanias ja Prantsusmaal on aga keelatud kasutada mobiiltelefoni kõrvaklappidega ja lubatud on ainult Bluetooth-vabakäeseade.

Alkoholi tarbinuna ei tohiks autorooli istuda ning ka piirmäärad on üle Euroopa ühtlustumas. „Müüt, et Lõuna-Euroopas ollakse kerges joobes sõitmise suhtes sallivamad, ei kehti. Ka Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis ja mujal ei tohi alkoholisisaldus veres ületada tavajuhtidel 0,5 promilli; algajatel ja elukutselistel juhtidel on piirangud aga veelgi karmimad,“ märkis Järv.

Enne puhkuse- või ärireisile siirdumist tuleb veenduda, et sõiduk on tehniliselt korras ning vajalikud dokumendid kaasas