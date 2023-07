Euroopa Liit tahab kiirmoe tootmisele veel karmimad piirangud panna

Määruse eesmärk on, et kõik ELis müüdavad tekstiilid oleksid 2030. aastaks taaskasutatavad, parandatavad ja jätkusuutlikud.

Euroopa Liidus valmistatakse ette õigusakti, mis muudab oluliselt tekstiilide disaini, tootmist ja ringlussevõttu.

Õigusakt on sarnane sellega, mida juba kohaldatakse elektroonika suhtes. Näiteks peavad kõik ELis müüdavad pesumasinad, kohvimasinad ja külmikud vastama teatavatele energiatõhususe nõuetele. Tekstiile puudutav regulatsioon võib olla seotud näiteks materjali- ja kvaliteedinõuetega.

Komisjon on varem teinud ka ettepaneku laiendada tootjavastutust, nii et tulevikus vastutaksid tekstiilitööstuses osalejad tekstiilijäätmete kogumise ja jäätmekäitluskulude eest. Tulevikus võiks tarbija seega kasutuskõlbmatud tekstiilid tagastada sinna, kust need osteti.