Twitteri majanduslik seis on endiselt kehv

Musk lootis juunikuuks taastada ettevõttes positiivse rahavoo, kuid see ei ole siiani õnnestunud.

„Peame taastama positiivse rahavoo enne, kui millegi muu peale üldse mõtlema saame hakata,“ kirjutas Musk Twitteri postituses. Ta lisas, et Twitter ei näinud juunis reklaamitulu suurenemist, nagu oodati, kuid juulis on olukord lootustandvam.

Elon Musk ostis Twitteri mullu oktoobris ja on sellest ajast saadik hoogsalt üritanud ettevõtte kulusid kärpida. Need sammud ei ole aga olnud piisavad selleks, et taastada Twitteri positiivne rahavoog – firmast läheb siiani raha välja rohkem, kui sisse tuleb. Samuti ei ole Twitteri reklaamitulu taastunud nii kiiresti, kui Musk kevadel BBC-le antud intervjuus prognoosis.

Twitteri reklaamitulu vajab hädasti suurendamist

Musk koondas pärast ettevõtte ostmist kulude kärpimise eesmärgil tuhandeid töötajad. Selle tulemusena väitis ta, et Twitter suutis oma võlavälised kulutused tuua 1,5 miljardi dollarini – prognoositi, et ettevõtte kulutused küündivad koguni 4,5 miljardi dollarini. Twitter peab rinda pistma ka iga-aastaste intressimaksetega, mis on kokku umbes 1,5 miljardit dollarit. Need tulenevad 44 miljardi dollari suurusest tehingust, mille käigus ostis maailma rikkaim inimene Elon Musk Twitteri ja ettevõte muutus seega eraomandiks.

Ettevõtet on kritiseeritud ka kehva sisu modereerimise pärast. Mitmed reklaamifirmad on platvormilt lahkunud, sest nad ei soovi, et nende reklaame näidataks sobimatu sisu kõrval.

Neljapäeval teatas Twitter, et mõned sisuloojad saavad endale osa ettevõtte teenitud reklaamituludest, et meelitada platvormile rohkem sisuloojaid ja seeläbi suurendada reklaamitulu.