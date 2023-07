Rekordiline tõus. Eestis oli juunis sama palju küberrünnakuid kui möödunud aasta esimese kuue kuu peale kokku

„Kübermaailm on muutumas aina keerukamaks ja ohuallikaid võib leida kõikjalt. Seda illustreerivad selgelt ka viimased tulemused – juunis tuvastatud ohtude hulk on pea sama suur, kui terve 2022. aasta peale kokku. Tooni annavad nii pahavara, raha välja petmiseks loodud õngitsusskeemid kui ka boti- ja spämmrünnakud,“ ütles Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.

Võrreldes möödunud aasta esimese poolaastaga kasvas eestlaste vastu suunatud rünnakute hulk kokku enam kui 2600%. Kõige ohtlikumaks kuuks kujunes juuni, kõige vähemohtlikuks jaanuar. Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann märkis, et üheltpoolt mõjutab tuvastatud ohtude kasvu küberhügieeni paranemine ja järjest sagedasem kaitsvate teenuste kasutuselevõtt, teisalt on järjest aktiivsemaks muutumas ka kurjategijad.

„Pahalased on muutumas aina leidlikumaks. Nakatunud veebilehed, petukõned, postiteenuseid jäljendavad sõnumid, libaloosid ja veel palju muud. Potentsiaalselt rünnaku ohvriks sattumiseks pole vaja palju pingutada. Piisab olla vaid valel ajal vales kohas ning lasta valvsusel korraks hajuda, et kaotada andmeid või raha,“ lisas Ploomann.

Näiteks on viimastel kuudel levinud viimistletud välimusega võltsitud pangalehed ja e-poed, mille kaudu on saadud ligipääs inimeste pangakontole, et sealt seejärel raha varastada. Niisamuti on aktiivselt levinud võltsitud Outlooki ja Tinderi sisselogimislehed. Tuntud lehti jäljendavate pettuste kõrval on aktiivselt levinud ka portaalid, mis lubavad inimestele raha selle eest, et nad krüptovaluutade reklaame vaataksid.