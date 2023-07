Hiina majanduskasv valmistas pettumuse ning jäi oodatust väiksem

Sisemajanduse kogutoodang kasvas teises kvartalis aasta varasemaga võrreldes 6,3%. Tegemist on oodatust nõrgema tulemusega. Bloombergi majandusteadlaste küsitluse kohaselt oli keskmine prognoos 7,1%.

Guotai Junan Hong Kongi peaökonomist sõnul on tegemist tarbimisest tingitud aeglustumisega, mistõttu on tema sõnul intressmäärade edasine langetamine mingis mõttes õigustatud.

Peking on tänavu seadnud enda keskmiseks sisemajanduse kogutoodangu kasvueesmärgiks 5%. Ometi seisavad nad silmitsi mitmesuguste väljakutsetega nagu deflatsioon, ekspordi langus või kriisis vaevlev kinnisvarasektor. Hiina keskpank, mis langetas juunis baasintressimäära, ei andnud uusi signaale võimaliku intressipoliitika edasisest leevendamisest, ehkki mitmed analüütikud taolist käiku lähikuudel ootavad.

NBS ütles oma avalduses, et kuigi majandus on mõnevõrra taastumas, siis ülemaailme poliitiline ja majanduslik olukord on siiski keeruline. Seepärast ei ole majanduse lõplik taastumine veel sugugi kindel.