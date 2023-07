Põhjamaade suurim pank hiilgab meeletu kasumikasvuga

Kontserni tegevjuh Frank Vang-Jenseni sõnul oli tegemis viimase kümne järjestikuse kvartaliga, mil Nordea suutis aastapõhiselt oma ärikasumit kasvatada. Ometi tunnistab ta, et majanduskasvu aeglustumine ja intressimäärade tõus on aga ärimahtude kasvule, eriti eluasemelaenude osas, mõjunud pigem ebasoodsalt.

„Mul on hea meel näha, et meie kliendid on üldiselt suutnud uue intressikeskkonnaga hästi kohaneda. Elukalliduse tõus ja tarbijate nõrgenenud kindlustunne on vähendanud nõudlust hüpoteeklaenude ja investeerimistoodete järele,“ lisas Vang-Jensen.